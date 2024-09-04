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Гендиректор ЦСКА: нет уверенности, что будут еще трансферы, не хочется никого обнадеживать

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, завершена ли для "армейцев" работа на трансферном рынке в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"
- Работа будет вестись до закрытия окна, но никакой конкретики пока сказать не могу.

Уверенности, что будут еще трансферы, нет, не хочется никого обнадёживать, - цитирует гендиректора ЦСКА Sport24.

ЦСКА в новом сезоне РПЛ набрал в семи турах 13 очков и располагается на пятой позиции в таблице. В летнее межсезонье состав столичной команды пополнили Данил Круговой и Артем Шуманский. Ушел из "армейского" клуба Федор Чалов, пополнивший ряды греческого ПАОКа.

Следующим соперником ЦСКА в РПЛ станет "Зенит", встреча пройдет 14 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

Роман Бабаев ЦСКА
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