- С тренерском штабом нахожусь в контакте. Вчера видел Сергея Богдановича - он приезжал на базу, хотя у команды был выходной. Мы тепло пообщались, но о моей роли на поле и футболе особо не общались, - передает слова форварда "Зенита" "Чемпионат".
Соболев пополнил ряды сине-бело-голубых в конце августа, заключив с клубом соглашение сроком на три года. До перехода в "Зенит" форвард выступал за столичный "Спартак" и провел за команду в общей сложности 140 матчей, отметившись 58 забитыми мячами.
В РПЛ Соболев может дебютировать за свою новую команду 14 сентября - сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА в Москве.
Соболев рассказал о своем разговоре с главным тренером "Зенита" Семаком
Александр Соболев, новичок петербургского "Зенита", рассказал о своем разговоре с наставником команды Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"