Ранее комментатор Александр Пойда сообщил, что Промес переходит в клуб из второго дивизиона ОАЭ "Дубай Юнайтед". По информации источника, голландец подписал контракт на один год. Соглашение предусматривает безвозмездную опцию возвращения в московский "Спартак". Однако это станет возможным, если футболист получит разрешение покинуть Эмираты.
Напомним, в феврале этого года Промес нарушил один из местных законов, находясь с командой на сборах в ОАЭ. Перед вылетом в Москву в дубайском аэропорту его задержали и заключили под стражу.
В настоящее время Квинси улучшил условия пребывания в ОАЭ, он находится под домашним арестом, но ему запрещено покидать территорию страны. К тому же в случае экстрадиции на родину, в Нидерланды, его ждет суд по обвинению в уголовных преступлениях, экс-спартаковцу грозит до 7,5 лет тюрьмы.
Этим летом у Квинси Промеса истек его контракт со "Спартаком", трудовое соглашение решили не продлевать в связи с тем, что игрок не может физически находиться в команде. При этом в заявлении красно-белых говорилось, что клуб не исключает возможности сотрудничества в будущем.
Источник: "Спорт Экспресс"
Квинси Промес может вернуться в "Спартак" зимой
Нападающий Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак" зимой бесплатно, такая опция есть в контракте игрока с клубом "Дубай Юнайтед".
Фото: ФК "Спартак"