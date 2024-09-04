"По "Локомотиву" меня удивляет, что команда так много пропускает. Ну как лидер может 10 мячей пропустить? У идущего 15-м "Ахмата" столько же, а у "Зенита", для сравнения, только один", - сказал Бубнов.
В 7-м туре российского чемпионата "железнодорожники" крупно проиграли "Краснодару" при своих болельщиках. Команда Михаила Галактионова пропустила три безответных мяча, встреча закончилась со счетом 3:0. В турнирной таблице "Локомотив" идет на третьем месте, набрав 15 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 15:10. Петербургский "Зенит" располагается на первой строчке с 17-ю набранными очками, сине-бело-голубые пропустили всего один мяч, забив при этом 18.
В следующем 8-м туре "Локомотив" отправится в гости к "Оренбургу", матч состоится 14 сентября.
Источник: Sportbox
Бубнов: меня удивляет, что "Локомотив" так много пропускает
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об эффективности игры московского "Локомотива" в обороне.
Фото: ФК "Локомотив"