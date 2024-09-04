"Нужно ли было Сафонову лететь на этот сбор? Игровая практика очень важна для вратаря. Мы видим, что основным голкипером на данный момент в "ПСЖ" является Доннарумма, поэтому Матвею нужно пользоваться всеми возможностями, чтобы получать необходимую для него игровую практику", - сказал Сафонов.
Напомним, Матвей Сафонов этим летом перешел из "Краснодара" во французский "Пари Сен-Жермен", "быки" выручили с этого трансфера около 20 миллионов евро. Российский голкипер пока не получил игрового времени, первым номером парижан пока является вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.
Накануне тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным огласил окончательный состав, который отправится на товарищеские матчи с командами Вьетнама и Таиланда. В итоговый список вошел Матвей Сафонов, а также голкипер "Зенита" Евгений Латышонок и голкипер "Динамо" Андрей Лунев. Первый матч с вьетнамцами состоится 5 сентября, 7 сентября россияне сыграют со сборной Таиланда.
Источник: "РБ Спорт"
Новиков: Сафонову нужно пользоваться всеми возможностями, чтобы получать игровую практику
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал вызов в сборную России голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
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