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Стало известно, сколько получит сборная России в случае победы на турнире во Вьетнаме

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Стали известны призовые за участие в товарищеском турнире во Вьетнаме.
Фото: сборная России
Сборная России получит 10 тысяч долларов за победу на турнире во Вьетнаме, сообщили ТАСС в Федерации футбола Вьетнама. Также отмечается, что команда, занявшая второе место заработает 7 тысяч долларов, третье - 5 тысяч.

Напомним, подопечные Валерия Карпина примут участие в турнире LPBank, который пройдет в столице Вьетнама Ханое. В четверг, 5 сентября, российская сборная сыграет против страны-хозяйки, а 7 сентября с национальной сборной Таиланда.

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