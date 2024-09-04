Сборная России получит 10 тысяч долларов за победу на турнире во Вьетнаме, сообщили ТАСС в Федерации футбола Вьетнама. Также отмечается, что команда, занявшая второе место заработает 7 тысяч долларов, третье - 5 тысяч.
Напомним, подопечные Валерия Карпина примут участие в турнире LPBank, который пройдет в столице Вьетнама Ханое. В четверг, 5 сентября, российская сборная сыграет против страны-хозяйки, а 7 сентября с национальной сборной Таиланда.
Стало известно, сколько получит сборная России в случае победы на турнире во Вьетнаме
Стали известны призовые за участие в товарищеском турнире во Вьетнаме.
Фото: сборная России