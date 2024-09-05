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Нахушев высказался о возможном переходе Кордобы в "Спартак"

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Бывший футболист Руслан Нахушев дал свой комментарий по поводу новостей о возможном переходе Джона Кордобы в столичный "Спартак".
Фото: ФК "Краснодар "
Напомним, ранее появилась информация, что колумбийский форвард "Краснодара" может пополнить ряды красно-белых в это трансферное окно. Сообщалось, что южный клуб готов продать своего игрока, у которого следующим летом истекает срок действия контракта.

- Может, Станкович хочет играть в два нападающих, а второго сильного нет. Тащит Угальде. Но Кордоба в любом случае не помешает, вопрос в том, будет ли он играть на таком уровне и там, - передает слова Нахушева "Чемпионат".

Кордоба в этом сезоне РПЛ сыграл в трех матчах и отметился одним забитым мячом. Его команда находится на второй строчке в таблице.

Руслан Нахушев Джон Кордоба Краснодар Спартак Российские трансферы
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