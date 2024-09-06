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Кузяев - об уровне команды Вьетнама: все сборные мира научились играть в футбол

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Полузащитник сборной России Далер Кузяев после победного матча с командой Вьетнама рассказал, чем азиатский футбол отличается от азиатского.
Фото: РФС
"Тяжело выделять какие-то принципиальные отличия азиатского футбола от европейского. Сказал бы, что они больше адаптированы к такому климату, потому что живут в нём всю жизнь. А по игре — практически все сборные мира научились играть в футбол, научились обороняться и атаковать. По Вьетнаму было видно, что команда выносливая и техничная. На меня их сборная произвела хорошее впечатление", - приводит слова Кузяева "Чемпионат".

Сборная России 5 сентября в товарищеском матче с командой Вьетнама одержала крупную победу со счётом 3:0. Первый гол в встрече ударом головой после подачи Тамерлана Мусаева забил полузащитник французского "Гавра" Далер Кузяев.

7 сентября запланирован товарищеский матч между сборными России и Таиланда. Игра должна состояться в столице Вьетнама, Ханое. Стартовый свиток должен прозвучать в 16:00 по московскому времени.

Далер Кузяев Сборная России Сборная Вьетнама
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