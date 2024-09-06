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Смолов поделился мнением о возможном переходе из РПЛ в Медиалигу

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов ответил на вопрос о его возможном участии в Медиалиге.
Фото: ФК "Краснодар"
"Возможно ли мое участие в Медиалиге? На сегодняшний день нет, невозможно", - сказал Смолов.

34-летний Федор Смолов прошлый сезон провел в московском "Динамо", в составе которого стал бронзовым призером чемпионата России. Этим летом у него закончился контракт с бело-голубыми, нападающий в качестве свободного агента перешел в "Краснодар", где до этого провел самые результативные сезоны в карьере.

В текущем сезоне Смолов сыграл в семи матчах за "быков" во всех турнирах, на его счету две голевые передачи и один забитый мяч в матче за Суперкубок. "Краснодар" после семи туров идет на втором месте в таблице РПЛ, набрав 15 очков.

Источник: "Спорт Экспресс"

Федор Смолов
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