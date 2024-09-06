"Что касается сравнения Сергеева с Соболевым, то у меня даже нет комментариев по приобретению Александра. Сергеева даже нечего сравнивать. Сергеев - разносторонний и интересный футболист. А про Соболева могу сказать только одно - удивление", - сказал Канищев.
Петербургский "Зенит" объявил о переходе Александра Соболева из московского "Спартака" 30 августа. По данным немецкого авторитетного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. В текущем сезоне Соболев сыграл пока только 67 минут в первом туре чемпионата, после этого руководство красно-белых отстранило игрока от тренировок с первой команды.
После трансфера Соболева в "Зенит" из петербургского клуба ушел нападающий Иван Сергеев, его купили самарские "Крылья Советов". По информации СМИ, сумма сделки составила около двух миллионов евро. За сине-бело-голубых Сергеев провел 93 матча, забил 30 голов и сделал 15 голевых передач.
Источник: "Чемпионат"
Александр Канищев: Сергеева даже нечего сравнивать с Соболевым
Бывший советский футболист Александр Канищев сравнил трансферы нападающих Александра Соболева и Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"