- "Зенит" удивил на старте сезона. Команда очень хорошо начала чемпионат. "Спартак" тоже неплохо выглядит. Если будем говорить о командах ниже классом, то приятно удивило махачкалинское "Динамо", которое набирает свои очки, - передает слова Семшова "РБ-Спорт".
При этом Семшов отметил, что его разочаровали своим выступлением в новом сезоне "Ахмат" и "Крылья Советов". Однако, по его словам, эти команды смогут исправить свое положение в турнирной таблице.
Петербургский "Зенит" в нынешнем сезоне провел семь матчей и набрал 17 очков, команда Сергея Семака возглавляет таблицу РПЛ. 14 сентября после международной паузы петербургский клуб сыграет на выезде с ЦСКА, матч пройдет 14 сентября.
Экс-игрок сборной России Семшов рассказал, какой клуб его удивил на старте сезона РПЛ
Игорь Семшов, ранее выступавший за "Динамо" и сборную России, рассказал, что его удивил "Зенит" на старте нового сезона.
Фото: РИА Новости