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Экс-игрок сборной России Семшов рассказал, какой клуб его удивил на старте сезона РПЛ

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Игорь Семшов, ранее выступавший за "Динамо" и сборную России, рассказал, что его удивил "Зенит" на старте нового сезона.
Фото: РИА Новости
- "Зенит" удивил на старте сезона. Команда очень хорошо начала чемпионат. "Спартак" тоже неплохо выглядит. Если будем говорить о командах ниже классом, то приятно удивило махачкалинское "Динамо", которое набирает свои очки, - передает слова Семшова "РБ-Спорт".

При этом Семшов отметил, что его разочаровали своим выступлением в новом сезоне "Ахмат" и "Крылья Советов". Однако, по его словам, эти команды смогут исправить свое положение в турнирной таблице.

Петербургский "Зенит" в нынешнем сезоне провел семь матчей и набрал 17 очков, команда Сергея Семака возглавляет таблицу РПЛ. 14 сентября после международной паузы петербургский клуб сыграет на выезде с ЦСКА, матч пройдет 14 сентября.

Игорь Семшов
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