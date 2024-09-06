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Карпин рассказал, какая цель у сборной России в матче с Таиландом

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Валерий Карпин, наставник национальной сборной России, высказался перед игрой с Таиландом.
Фото: РФС
В четверг сборная под руководством Карпина одержала крупную победу над Вьетнамом, забив три безответных мяча. Встреча с Таиландом должна пройти на том же стадионе 7 сентября в городе Ханой.

- Нужно быть готовыми. Цель – победить. Весь этот выезд сложный. Даже не с точки зрения логистики, а с точки зрения того, что мы играем через день. У меня у такого не было в карьере, - передает слова Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, сборная России отстранена от матчей под эгидой ФИФА и проводит сейчас только товарищеские матчи.

Валерий Карпин Сборная России Сборная Таиланда
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