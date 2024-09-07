Последним клубом 34-летнего полузащитника был "Пари НН", который он покинул минувшим летом.
- Думаю, у меня еще будет профессиональный клуб. Продолжаю поиски, все возможно. Рассматриваю все варианты, в том числе клубы Первой лиги. Просто хочется еще поиграть в футбол, - цитирует Дмитрия Стоцкого Metaratings.
В прошлом сезоне Стоцкий провел 27 игр за нижегородскую команду и отметился двумя забитыми мячами. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 300 тысяч евро.
Экс-игрок "Краснодара" Стоцкий: продолжаю поиски клуба, рассматриваю все варианты
Дмитрий Стоцкий, экс-игрок "Краснодара", рассказал, что находится в поиске нового клуба.
Фото: "Чемпионат"