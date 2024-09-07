Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
11:30
РоторНе начат
Шинник
15:00
УфаНе начат
Алания
17:00
СочиНе начат
КАМАЗ
17:30
ЧерноморецНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Фарерские острова
16:00
Северная МакедонияНе начат
Молдова
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ЧехияНе начат
Ирландия
19:00
АнглияНе начат
Армения
19:00
ЛатвияНе начат
Украина
21:45
АлбанияНе начат
Нидерланды
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Греция
21:45
ФинляндияНе начат
Германия
21:45
ВенгрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
Отменён
ТаиландОтменён

Экс-игрок "Краснодара" Стоцкий: продолжаю поиски клуба, рассматриваю все варианты

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Дмитрий Стоцкий, экс-игрок "Краснодара", рассказал, что находится в поиске нового клуба.
Фото: "Чемпионат"
Последним клубом 34-летнего полузащитника был "Пари НН", который он покинул минувшим летом.

- Думаю, у меня еще будет профессиональный клуб. Продолжаю поиски, все возможно. Рассматриваю все варианты, в том числе клубы Первой лиги. Просто хочется еще поиграть в футбол, - цитирует Дмитрия Стоцкого Metaratings.

В прошлом сезоне Стоцкий провел 27 игр за нижегородскую команду и отметился двумя забитыми мячами. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 300 тысяч евро.

Дмитрий Стоцкий
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится