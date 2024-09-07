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Экс-игрок "Спартака" Гранат назвал причину спада в игре "Зенита"

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Владимир Гранат, бывший защитник "Динамо", "Спартака" и сборной России, высказался о спаде в игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- Для меня есть только одно объяснение тому, почему "Зенит" стал оступаться, и это – отсутствие Глушенкова. Видно, что на старте чемпионата он совершил огромный вклад в игру команды, а потом "Зенит" очень многое потерял без него, - цитирует Граната Metaratings.

Команда Сергея Семака в текущем сезоне в семи турах набрала 17 баллов и лидирует в таблице РПЛ. В последнем матче перед зимней паузой сине-бело-голубые на выезде разгромили "Пари НН" со счетом 3:0. 14 сентября клуб с берегов Невы отправится в гости к ЦСКА, встреча пройдет на "ВЭБ Арене", старт игры запланирован на 16:30 мск.

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ с "Химками" (1:1). Сейчас футболист уже приступил к тренировкам с командой.

Владимир Гранат Зенит
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