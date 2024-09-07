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Глушаков заявил, что настроен еще сыграть за сборную России

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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил, что еще не завершал карьеру в сборной России.
Фото: РФС
- Я бы поехал играть в Ханой за сборную, в любой игре сыграю – карьеру в национальной команде не завершил ещё, - цитирует 37-летнего футболиста "РБ Спорт".

Напомним, Глушаков в последний раз играл за национальную команду весной 2018 года перед домашним чемпионатом мира. Всего на счету полузащитника 57 матчей за сборную России, в которых он отметился пятью забитыми мячами. Его дебют за сборную состоялся в 2011 году при Дике Адвокате.

Глушаков минувшим летом вернулся в "Химки", заключив контракт на один год. В текущем сезоне футболист провел в РПЛ пять матчей, но не отметился результативными действиями.

Денис Глушаков Сборная России
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