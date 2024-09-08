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Стоцкий: "Спартак" выглядит лучше, чем в прошлом сезоне. Станкович налаживает игру во всех линиях.

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Бывший защитник "Пари НН" Дмитрий Стоцкий высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" выглядит лучше, чем в прошлом сезоне. Станкович налаживает игру во всех линиях. Команда точно будет претендентом на медали и может побороться за чемпионство. Барко пока оставляет хорошее впечатление. Индивидуально он сильный футболист.

Тренер будет искать новые сочетания в атаке. Потому что пока Угальде — единственный чистый форвард. Думаю, в команде должна быть пара форвардов, отличающихся друг от друга", - цитирует Стоцкого Metaratings.

Напомним, что этим летом московский "Спартак" возглавил сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше". После 7-ми сыгранных туров красно-белые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 14 очков.

Эскеьель Барко перешел в "Спартак" из "Ривер Плейта" этим летом за 14 миллионов евро. Полузащитник провел за московский клуб во всех турнирах 8 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами.

В воскресенье, 15-го сентября, команда Деяна Станковича сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо" в 8-м туре Российской Премьер-Лиги, на данный момент махачкалинский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 8 очков.

Спартак Деян Станкович Дмитрий Стоцкий
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