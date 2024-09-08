По информации источника, "Пари НН" изучает возможность аренды нападающего московского "Динамо" Вячеслава Грулева. Сделка может не состояться из-за того, что в данный момент футболист восстанавливается от травмы голеностопа.
В прошлом сезоне Вячеслав Грулев провел за московское "Динамо" во всех турнирах 27 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
После 7-ми сыгранных туров московское "Динамо" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 очков. "Пари НН" занимает 11-е место с 6-ю очками в своем активе.
Источник: LegalBet.
"Пари НН" может арендовать нападающего московского "Динамо" Грулева
Нападающий московского "Динамо" Вячеслав Грулев может перейти в "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо"