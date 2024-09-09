Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торпедо
19:00
Арсенал ТулаНе начат
Родина
20:00
СоколНе начат
Балтика
20:15
ТюменьНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
19:00
КосовоНе начат
Франция
21:45
БельгияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Румыния
21:45
ЛитваНе начат
Норвегия
21:45
АвстрияНе начат
Словения
21:45
КазахстанНе начат
Турция
21:45
ИсландияНе начат
Черногория
21:45
УэльсНе начат

Агент Уткина - о возможном переходе в "Хатайспор": есть вероятность, что сделка не состоится - переговоры идут сложно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Даниила Уткина, высказался о возможном переходе своего клиента в "Хатайспор".
Фото: ФК "Ростов"
"Мы прошли медицинский осмотр, все нормально. Но сложились некоторые обстоятельства — мы не можем договориться по условиям личного контракта. Есть вероятность, что сделка не состоится. Пока переговоры идут сложно. Думаю, что мы ни к чему не придем. Сейчас мы в Турции. Но если до середины дня не договоримся, то возьмем билеты и улетим в Ростов", - цитирует агента "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Ростова" Даниил Уткин в ближайшее время перейдет в турецкий "Хатайспор" на правах аренды с последующим правом выкупа. В прошлом сезоне полузащитник провел за южан во всех турнирах 31 матч и отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт Уткина с "Ростовом" рассчитан до лета 2026 года. После 4-х сыгранных туров "Хатайспор" располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата Турции и имеет в своем активе одно набранное очко.

Ростов Даниил Уткин Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится