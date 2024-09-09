"Мы прошли медицинский осмотр, все нормально. Но сложились некоторые обстоятельства — мы не можем договориться по условиям личного контракта. Есть вероятность, что сделка не состоится. Пока переговоры идут сложно. Думаю, что мы ни к чему не придем. Сейчас мы в Турции. Но если до середины дня не договоримся, то возьмем билеты и улетим в Ростов", - цитирует агента "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Ростова" Даниил Уткин в ближайшее время перейдет в турецкий "Хатайспор" на правах аренды с последующим правом выкупа. В прошлом сезоне полузащитник провел за южан во всех турнирах 31 матч и отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт Уткина с "Ростовом" рассчитан до лета 2026 года. После 4-х сыгранных туров "Хатайспор" располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата Турции и имеет в своем активе одно набранное очко.
Агент Уткина - о возможном переходе в "Хатайспор": есть вероятность, что сделка не состоится - переговоры идут сложно
Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Даниила Уткина, высказался о возможном переходе своего клиента в "Хатайспор".
Фото: ФК "Ростов"