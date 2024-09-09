"Варианты есть, но скажу тогда, когда подпишем бумаги. Сейчас ведем переговоры с несколькими клубами. Это РПЛ или другие лиги? Не буду говорить. Пока он принадлежит ЦСКА", - цитирует Сафонова "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Илья Помазун выступал в аренде за екатеринбургский "Урал", голкипер провел во всех турнирах 34 матча, пропустил 50 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 8-ми встречах.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего голкипера московского ЦСКА в 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна высказался о будущем своего клиента
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Урал"