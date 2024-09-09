"Ни спортивной, ни любой другой целесообразности у этих матчей нет, кроме, возможно, закрепления дружбы с Вьетнамом и Таиландом. Также возможный вариант - это освоение бюджета, но это уже футболистов не касается. Я вообще не понимаю резона тащиться на другой край света в сомнительных погодных условиях играть. Для того чтобы помучить людей? Команды нам не соперники", - приводит слова Червиченко "РИА Новости".
Сборная России по футболу 5 сентября провела товарищескую игру с командой Вьетнама. Матч состоялся в столице южно-азиатской страны, Ханое. Встреча завершилась победой национальной команды под руководством Валерия Карпина со счётом 3:0. В составе россиян отличились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев. Ещё один гол вьетнамцы забили в свои ворота сами.
7 сентября должен был состояться ещё один товарищеский матч сборной России. Россиянам должна была противостоять команда Таиланда. Но встреча была отменена, так как в столицу Вьетнама пришёл тайфун.
Червиченко - о матчах сборной России с командами Вьетнама и Таиланда: это освоение бюджета
Бывший президент московского футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко оценил целесообразность проведения сборной России товарищеских матчей с командами Вьетнама и Таиланда.
Фото: Максим Богодвид / "РИА Новости"