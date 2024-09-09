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Червиченко - о матчах сборной России с командами Вьетнама и Таиланда: это освоение бюджета

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Бывший президент московского футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко оценил целесообразность проведения сборной России товарищеских матчей с командами Вьетнама и Таиланда.
Фото: Максим Богодвид / "РИА Новости"
"Ни спортивной, ни любой другой целесообразности у этих матчей нет, кроме, возможно, закрепления дружбы с Вьетнамом и Таиландом. Также возможный вариант - это освоение бюджета, но это уже футболистов не касается. Я вообще не понимаю резона тащиться на другой край света в сомнительных погодных условиях играть. Для того чтобы помучить людей? Команды нам не соперники", - приводит слова Червиченко "РИА Новости".

Сборная России по футболу 5 сентября провела товарищескую игру с командой Вьетнама. Матч состоялся в столице южно-азиатской страны, Ханое. Встреча завершилась победой национальной команды под руководством Валерия Карпина со счётом 3:0. В составе россиян отличились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев. Ещё один гол вьетнамцы забили в свои ворота сами.

7 сентября должен был состояться ещё один товарищеский матч сборной России. Россиянам должна была противостоять команда Таиланда. Но встреча была отменена, так как в столицу Вьетнама пришёл тайфун.

Андрей Червиченко Сборная России Сборная Вьетнама
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