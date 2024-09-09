"Спартак" взял 37-летнего вратаря — уникальная команда, их действия никто не понимает, хотя и удвиляться уже нечему. Ну где логика? Взяли бы Буффона хотя бы — это было бы нормально. Зачем им молодежь тогда? Чем руководство красно-белых думает, мамма миа?! Может, они тогда и Дзюбу возьмут? Почему бы и нет? Это будет шедевр, а они любят шедевры исполнять", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Александр Довбня стал игроком московского "Спартака" в июле 2024 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего голкипера составляет 50 тыс. евро.
У Артёма Дзюбы 31 мая истёк срок действия контракта с московским "Локомотивом". После этого 36-летний нападающий находится в статусе свободного агента. По оценке интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 2 млн евро. Артём Дзюба является воспитанником московского "Спартака" и покинул клуб в 2015 году.
Канчельскис - о 37-летнем Довбне в "Спартаке": уникальная команда, может и Дзюбу возьмут?
Бывший игрок сборных СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал подписание московским "Спартаком" контракта с вратарём Александром Довбней.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС