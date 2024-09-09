"Немножко удивлён отставкой Кержакова с поста главного тренера казахстанского "Кайрата", но, зная Сашу, я думаю, что там, скорее, что-то нефутбольное. Когда Саша был в России, все говорили, что всё вроде было хорошо, клуб ("Нижний Новгород") остался в РПЛ, но почему он ушёл? Почему возникают такие люди, как Абаскаль, Тедеско и ещё человек десять я могу назвать? Как-то ведь такое происходит. Футбол – самый прибыльный вид спорта, поэтому так и происходит", - цитирует Мостового "Советский спорт".
О прекращении сотрудничества между Александром Кержаковым и казахстанским футбольным клубом "Кайрат" стало известно 3 сентября. По сообщениям СМИ, причиной ухода 41-летнего специалиста стало оскорбительное обращение к нему президента клуба из Алма-Аты после поражения в чемпионате Казахстана от "Астаны". Россиянин возглавил "Кайрат" в конце мая этого года.
Ранее Александр Кержаков тренировал томскую "Томь (в 2020-2021 гг.), "Нижний Новгород (в 2021-2022 гг.), кипрскую "Кармиотиссу" (в 2023 г.), сербский "Спартак" (в 2023 г.).
Александр Мостовой объяснил, почему в футболе возникают такие люди, как Абаскаль и Тедеско
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал отставку Александра Кержакова с поста главного тренера алматинского "Кайрата".
Фото: Global Look Press