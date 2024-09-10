"Литвинов сможет заиграть в Европе, потому что там уровень во многих странах не выше нашего. Вот только в каких европейских лигах он может заиграть, ему надо уточнить. Одно дело заиграть в топ-5, а другое — поехать в Турцию, Грецию, Португалию. Там уровень футбола послабее российского. Это не уровень. Там бы он заиграл, да", - цитирует Гладилина Legalbet .
Руслан Литвинов является воспитанником воронежского футбола. В возрасте 14 лет перебрался в московский "Спартак". За основной состав красно-белых футболист сыграл 106 матчей, в которых забил 5 голов, отдал 6 голевых передач, получил 18 жёлтых карточек (2 из них стали вторыми в матче). В настоящее время выступает на позициях опорного полузащитника и центрального защитника.
Действующее соглашение между 23-летним игроком и московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Руслана Литвинова составляет 5 млн евро.
Гладилин - о перспективах игрока "Спартака" Литвинова в Европе: сможет заиграть
Заслуженный тренер России по футболу Валерий Гладилин высказался о возможности игрока московского "Спартака" Руслана Литвинова заиграть в одном из европейских чемпионатов.
Фото: Михаил Зимин / "Матч ТВ"