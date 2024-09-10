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Хлусевич - о трансфере Соболева в "Зенит": слава богу, что всё закончилось

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Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич высказался о переходе Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Слава богу, что всё закончилось и решилась эта ситуация для клубов, для него самого и для ребят из команды. Думаю, никого из футболистов эта ситуация не нагружала. Она особо не имеет к нам никакого отношения. Это футбол. Соболев ушёл не очень красиво? Все по-разному уходят", - цитирует Хлусевича "РБ Спорт".

Нападающий Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" этим летом, сообщалось, что сумма сделки составила 10 миллионов евро. Нападающий подписал контракт до лета 2027 года с возможность продления на еще один сезон. В прошлом сезоне форвард провел за красно-белых во всех турнирах 34 матча и отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

После 7-ми сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 набранных очков, красно-белые располагаются на четвертой строчке и имеют на три очка меньше.

Спартак Даниил Хлусевич Зенит Александр Соболев
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