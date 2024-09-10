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Экс-тренер "Зенита" - об отставке Кержакова: думаю, в нём ещё живёт футбольная звезда

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Бывший наставник петербургского "Зенита" Борис Рапопорт поделился своими предположениями о том, почему Александр Кержаков в очередной раз покинул пост главного тренера.
Фото: ФК "Кармиотисса"
"Вообще, Саша по жизни неконфликтный человек. Может, еще не умеет находить общий язык с руководством клубов. Может, Саша все еще чувствует себя лучшим бомбардиром, известным человеком в футболе, и это затрудняет общение. Я думаю, в Кержакове еще живет футбольная звезда", - передаёт слова Рапопорта "РБ Спорт".

3 сентября Александр Кержаков объявил об уходе с поста главного тренера казахстанского "Кайрата". 41-летний специалист возглавлял алматинский клуб с конца мая, и под его руководством "Кайрат" сыграл 12 матчей.

По информации СМИ, отставка Кержакова связана с его публичным оскорблением со стороны президента команды Кайрата Боранбаева. Сам президент сказал, что вместе с российским тренером посмеялся над этими новостями. Кержаков, в свою очередь, опроверг слова Боранбаева.

Ранее Александр Кержаков тренировал в томской "Томи", в "Нижнем Новгороде", а также в клубах "Кармиотисса" из Кипра и "Спартак" из Сербии.

Борис Рапопорт Кержаков Александр Кайрат
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