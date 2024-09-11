"Мне кажется, что Дзюбе и Джикии ради контракта с командой надо чем-то жертвовать, потому что всё упирается в их финансовые требования. Карьера футболиста невечная, надо играть. Чем больше, тем лучше. Возможно, большинство команд РПЛ укомплектовано, а Джикия в качестве футболиста с большими амбициями не хочет идти в клубы поменьше или уезжать из Москвы", - сказал Гранат.
В настоящее время 36-летний Артем Дзюба находится в статусе свободного агента, ранее в СМИ писали, что нападающий может присоединиться к китайскому клубу "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий.
В прошлом сезона за "Локомотив" Дзюба забил четыре гола и седала столько же голевых передач в 26 матчах, в конце сезона игрок и клуб отказались продлевать трудовое соглашение. По оценке портала Transfermarkt стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро.
Центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента. В прошлом сезоне 30-летний футболист провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Георгий выступал за московский клуб с 2017 года, за это время центральный защитник провел 215 матчей, забил 5 мячей и отдал 11 голевых передач.
Источник: "Чемпионат"
Гранат: Дзюбе и Джикии надо чем-то жертвовать, потому что всё упирается в их финансовые требования
Бывший игрок "Динамо" Владимир Гранат поделился мнением о продолжении карьеры Артема Дзюбы и Георгия Джикии.
Фото: "Чемпионат"