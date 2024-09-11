"Завершена ли трансферная кампания на вход? Я думаю, что да", - приводит "РБ Спорт" слова Малышева.
После 7 сыгранных туров российской Премьер-лиги московский "Спартак" набрал 14 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. От лидирующей тройки красно-белые отстают на данный момент всего на одно очко.
В следующем туре столичная команда сыграет в гостях против махачкалинского "Динамо". Матч состоится в воскресенье, 15 сентября, и пройдет в Каспийске на стадионе "Анжи Арена". Начало - в 19:00 по московскому времени.
Гендиректор "Спартака" Малышев: думаю, трансферная кампания на вход завершена
Исполняющий обязанности генерального директора "Спартака" Олег Малышев заявил о завершении летней трансферной кампании клуба.
Фото: "СЭ"