По информации источника, Виктор Мендес, играющий на позиции опорного полузащитника, не перейдет на правах аренды из ЦСКА в "Оренбург". Сообщается, что клуб не договорился с 24-летним чилийцем по зарплате.
Мендес перебрался в московский клуб летом 2022 года. Его контракт с "армейцами" рассчитан до конца июня 2026 года. За красно-синих 24-летний чилиец сыграл 71 матч, в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. В этом сезоне хавбек еще ни разу не появился на поле.
Источник: Legalbet
Источник: "Оренбург" не договорился по зарплате с хавбеком ЦСКА Мендесом
Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес не перейдет в "Оренбург".
Фото: ПФК ЦСКА