- Конечно, готов его принять. Мои двери открыты для Мостового, если он хочет, - цитирует сербского специалиста "РБ Спорт".
Напомним, Станкович возглавил "Спартак" в июне этого года. Трудовой договор со специалистом рассчитан до 2026 года. Под его руководством "Спартак" провел в РПЛ семь матчей и набрал 14 очков, клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице.
В Кубке России красно-белые провели три матча и лидируют в своей группе, набрав шесть очков. Столько же баллов у махачкалинского "Динамо" и московского "Динамо", однако по дополнительным показателям "Спартак" выше.
Станкович ответил, готов ли взять Александра Мостового в штаб "Спартака" на стажировку
Наставник "Спартака" Деян Станкович рассказал, что готов взять бывшего игрока красно-белых Александра Мостового в свой тренерский штаб на стажировку.
Фото: ФК "Спартак"