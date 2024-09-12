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Станкович ответил, готов ли взять Александра Мостового в штаб "Спартака" на стажировку

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Наставник "Спартака" Деян Станкович рассказал, что готов взять бывшего игрока красно-белых Александра Мостового в свой тренерский штаб на стажировку.
Фото: ФК "Спартак"
- Конечно, готов его принять. Мои двери открыты для Мостового, если он хочет, - цитирует сербского специалиста "РБ Спорт".

Напомним, Станкович возглавил "Спартак" в июне этого года. Трудовой договор со специалистом рассчитан до 2026 года. Под его руководством "Спартак" провел в РПЛ семь матчей и набрал 14 очков, клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице.

В Кубке России красно-белые провели три матча и лидируют в своей группе, набрав шесть очков. Столько же баллов у махачкалинского "Динамо" и московского "Динамо", однако по дополнительным показателям "Спартак" выше.

Деян Станкович Александр Мостовой Спартак
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