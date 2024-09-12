"Дзюба так долго не мог найти себе команду, что уже казалось, что он может завершить карьеру. Но с "Акроном" у них может получиться хороший тандем. Это последний шанс для Дзюбы доказать, что он способен играть в футбол на солидном уровне. Удачи ему", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Нападающий Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами в 25-ти встречах во всех турнирах.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро. Сообщалось, что тольяттинский "Акрон" подпишет контракт с Дзюбой до конца текущего сезона. После 7-ми сыгранных туров команда Заура Тедеева располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата.
Смородская: "Акрон" - последний шанс для Дзюбы доказать, что он способен играть в футбол на солидном уровне
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном переходе Артема Дзюбы в "Акрон".
Фото: ФК "Локомотив"