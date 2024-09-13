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Стали известны фамилии комментаторов матча 8-го тура РПЛ ЦСКА - "Зенит"

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Были объявлены комментаторы, которые отработают на матче 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
На матч восьмого тура российской Премьер-лиги между столичным ЦСКА и "Зенитом" назначены комментаторы Роман Трушечкин и Михаил Меламед.

Игра состоится в субботу, 14 сентября, и пройдет на домашнем стадионе московских "армейцев" - "ВЭБ Арене". Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучит в 16:30 по местному времени.

На данный момент "Зенит" набрал 17 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. ЦСКА с 13 баллами располагается на пятой строчке.

Источник: "Матч ТВ"

ЦСКА Зенит Роман Трушечкин
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