На матч восьмого тура российской Премьер-лиги между столичным ЦСКА и "Зенитом" назначены комментаторы Роман Трушечкин и Михаил Меламед.
Игра состоится в субботу, 14 сентября, и пройдет на домашнем стадионе московских "армейцев" - "ВЭБ Арене". Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучит в 16:30 по местному времени.
На данный момент "Зенит" набрал 17 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. ЦСКА с 13 баллами располагается на пятой строчке.
Источник: "Матч ТВ"
Стали известны фамилии комментаторов матча 8-го тура РПЛ ЦСКА - "Зенит"
Были объявлены комментаторы, которые отработают на матче 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"