"Акрон" объявил о подписании контракта с 36-летним футболистом вчера, 12 сентября. Трудовой договор рассчитан до конца текущего сезона.
- Дзюба нашёл команду в РПЛ - это уже хорошо. Для "Акрона" это хорошее подписание. Посмотрим, как это всё будет развиваться, остаётся только пожелать удачи Артёму. Он еще пошумит, - цитирует Шалимова "Матч ТВ".
После семи туров РПЛ команда из Тольятти занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, имея в своей копилке пять баллов. В воскресенье "Акрон" встретится с "Химками", матч начнется в в 16:30 мск.
Напомним, Дзюба в прошлом сезоне выступал за "Локомотив" и провел за клуб в РПЛ 21 матч, забил четыре мяча и сделал три ассиста на партнеров. В конце сезона его контракт с "железнодорожниками" истек и футболист все лето был в статусе свободного агента.
Шалимов: Дзюба нашёл команду в РПЛ - это уже хорошо. Он еще пошумит
Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в "Акрон",
Фото: "Матч ТВ"