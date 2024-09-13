"Если бы вы меня спросили про тех, против которых я играл в своей карьере, то это точно Титов – он величайший футболист", - сказал Станкович.
Полузащитник Егор Титов является воспитанником детско-юношеской школы Олимпийского резерва "Спартака". Дебют за основную команду состоялся в 1995 году, за все время Титов провел в красно-белой футболке 442 матча и забил 106 голов. В составе московской команды он шесть раз становился чемпионом, с 1999-го по 2001-й, трижды брал серебро, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.
Деян Станкович стал главным тренером "Спартака" летом 2024 года. Под его руководством команда набрала 14 очков в чемпионате и сейчас занимает четвертое место в таблице после семи туров. Следующую игру спартаковцы проведут против махачкалинского "Динамо", встреча состоится 15 сентября.
Источник: "РБ Спорт"
Станкович назвал легенду "Спартака", которую бы пригласил в свою команду сейчас
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович ответил на вопрос, кого он бы пригласил в команду из бывших игроков красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"