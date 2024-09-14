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Рианчо: Максименко – хороший вратарь, но не лучше Селихова

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Экс-тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо сравнил вратарей красно-белых Александра Максименко и Александра Селихова.
Фото: Getty Images
"Максименко – хороший вратарь. Но я не могу сказать, что Максименко по своим профессиональным качествам лучше Селихова. Когда я работал в "Спартаке", между этими вратарями была серьезная конкуренция. Просто Селихов в тот момент получил травму и не мог помочь нашей команде", - приводит слова Рианчо Metaratings.

Александр Максименко выступает за команды клубной структуры московского "Спартака" с 2013 года. За основную команду голкипер в общей сложности провёл 175 матчей, в которых пропустил 200 голов и оформил 56 "сухарей".

Александр Селихов выступает за "Спартак" с января 2017 года, когда перешёл в московский клуб из "Амкара". В составе красно-белых вратарь провёл 97 матчей, в которых пропустил 111 голов и оформил 29 "сухарей". Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" не собирается продлевать соглашение с 30-летним голкипером. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2025 года.

Рауль Рианчо Спартак Александр Селихов Александр Максименко
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