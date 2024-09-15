- Сегодня хотели сыграть в атаку, открыть счет поскорее. И нам это удалось. Мы забили первыми, но не удалось додержать счет. Мы подумали, что сделали дело. Нужно отдать должное сопернику, это волевая игра. Но если что, я бы сделал тот же самый выбор.
Матч между махачкалинским "Динамо" и московским "Спартаком" завершил программу 8-го тура российской Премьер-лиги. Игра закончилась вничью со счетом 1:1. Красно-белые открыли счет благодаря точному удару нападающего Манфреда Угальде на 20-й минуте игры. Вернуть равенство на табло хозяевам поля помог полузащитник Руслан Литвинов, который срезал мяч в собственные ворота на 36-й минуте.
Источник: "Матч ТВ"
Станкович - о ничье с "Динамо" Махачкала: нужно отдать должное сопернику, это волевая игра
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" (1:1).
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