- Насколько соскучился по игре? Очень соскучился, спасибо болельщикам, что так встретили — это очень приятно. Все не зря. Очень важная игра, важная победа, как команда выглядели очень достойно, это один из наших конкурентов за выживание, хотим подальше оттуда уйти.
Сегодня, 15 сентября, состоялся матч в рамках 8-го тура РПЛ между "Акроном" и "Химками". Игра проходила на стадионе "Солидарность Арена" в Самаре и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 3:0. Новичок тольяттинской команды Артем Дзюба вышел на поле на 64-й минуте и отметился в дебютной игре голевой передачей.
Напомним, нападающий присоединился к "Акрону" в минувший четверг, 12 сентября. Стороны подписали контракт до конца текущего сезона.
Источник: Metaratings
Дзюба - о дебюте за "Акрон": очень соскучился по игре. Спасибо болельщикам, что так встретили
Новичок "Акрона" Артем Дзюба поделился эмоциями после матча 8-го тура РПЛ против "Химок" (3:0).
Фото: ФК "Акрон"