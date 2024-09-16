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Сборная России может провести матч со сборной Уругвая в 2025 или 2026 году

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Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал о переговорах по поводу предстоящих матчей сборной России.
Фото: официальный сайт РФС
"Уругвай? Это одна из сборных, с которыми мы находимся в контакте. Это может случиться в следующие периоды - в 2025 или 2026 году", - цитирует Митрофанова Sport 24.

В 2024-м году сборная России провела три товарищеских матча. 21-го марта была обыграна сборная Сербии, а 7-го июня - сборная Белоруссии. Оба матча завершились победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:0. 5-го сентября национальная команда России разгромила Вьетнам (3:0).

В марте текущего года сборная России должна была провести товарищеский матч со сборной Парагвая. Игра была отменена из-за теракта в Москве. В сентябре из-за тайфуна в Ханое не состоялся матч между сборными России и Таиланда.

Сборная России Сборная Уругвая РФС Максим Митрофанов
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