Встречу между "Акроном" и "Факелом" обслужит Вера Опейкина, помогать ей будут Денис Петров и Дмитрий Семенов. Ответственным за систему VAR будет Артур Федоров, а его помощником назначен Дмитрий Сафьян.
Матч пройдет 18 сентября в Самаре. На данный момент у "Акрона" пять баллов и третье место в группе, "Факел" не набрал очков и идет на последней строчке в группе D.
Все назначения выглядят следующим образом:
17 сентября
"Зенит" — "Рубин": судья — Евгений Кукуляк, помощники — Валентин Мурашов, Денис Березнов; VAR — Сергей Карасев.
18 сентября
"Ростов" — "Оренбург": судья — Ян Бобровский, помощники — Адлан Хатуев, Павел Новиков; VAR — Виталий Мешков;
ЦСКА — "Краснодар": судья — Сергей Чебан; помощники — Дмитрий Мосякин, Артем Перов; VAR — Павел Кукуян;
"Динамо" (Махачкала) — "Динамо" (Москва): судья — Иван Абросимов; помощники — Алексей Лунев, Наиль Сейфетдинов; VAR — Евгений Турбин.
19 сентября
"Химки" — "Локомотив":судья — Михаил Черемных; помощники — Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; VAR — Алексей Сухой;
"Пари НН" — "Ахмат": судья — Евгений Буланов; помощники — Арам Петросян, Игорь Князев; VAR — Сергей Цыганок;
"Спартак" — "Крылья Советов": судья — Роман Сафьян; помощники — Хамид Талаев, Андрей Филипкин; VAR — Артем Любимов.
Стали известны судейские назначения на матчи 4-го тура Кубка России. Вера Опейкина обслужит матч "Акрон" - "Факел"
Назначены арбитры на матчи 4-го тура группового этапа Кубка России.
Фото: Женский ФК "Зенит"