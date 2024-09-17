"По поводу Станковича: он, безусловно, был большой футболист, это авторитет для игроков. Но когда что на раздевалке выигрывали? Если взять матч с махачкалинским "Динамо", видно, что команда как будто не настроилась, не перестроилась. Состав очень странно набран, всё очень странно покупалось в последние полтора года. Был один сильный футболист в атаке – отдали в "Зенит", хотя, думаю, можно было договориться", - приводит слова Первака "Советский спорт".
Московский "Спартак" 15 сентября на выезде в матче 8-го тура РПЛ сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" (1:1). В результате красно-белые набрали 15 очков и расположились на пятой строчке, отставая от лидирующего петербургского "Зенита" на 5 очков.
Главным тренером московского "Спартака" является сербский специалист Деян Станкович. Его назначали наставником команды в мае 2024 года. Будучи футболистом, серб в составе "Лацио" и "Интера" 6 раз выигрывал чемпионат Италии, а в 2010 годы добился победы в Лиге чемпионов УЕФА.
В августе "Спартак" продал 27-летнего нападающего Александра Соболева "Зениту". По информации СМИ, сумма компенсации за переход составила 10 млн евро.
Экс-гендиректор "Спартака": состав команды странно набран, был один сильный футболист в атаке – отдали в "Зенит"
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак высказался по поводу игры московского клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"