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Павлюченко: конфликт с Ари закончен, мы подружились

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Бывший нападающий екатеринбургского "Урала" Роман Павлюченко заявил о завершении конфликта с бывшим форвардом московского "Локомотива" Ари.
Фото: ФК "Спартак"
"Конфликт с Ари закончен? Да. У нас всё нормально. Мы подружились, всё хорошо. При встрече пожали руки", - приводит слова Павлюченко "Матч ТВ".

В финале Кубка России сезона-2016/17, в котором встречались екатеринбургский "Урал" и московский "Локомотив", на поле случилась потасовка. Друг с другом подрались нападающий "шмелей" Роман Павлюченко и форвард "железнодорожников" Ари.

11 сентября футболисты вместе сыграли за команду Олега Романцева в матче звезд московского "Спартака", который был организован в честь десятилетия со дня открытия стадиона "Лукойл Арена".

Роман Павлюченко Ари Локомотив Урал Спартак
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