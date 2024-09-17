"Конфликт с Ари закончен? Да. У нас всё нормально. Мы подружились, всё хорошо. При встрече пожали руки", - приводит слова Павлюченко "Матч ТВ".
В финале Кубка России сезона-2016/17, в котором встречались екатеринбургский "Урал" и московский "Локомотив", на поле случилась потасовка. Друг с другом подрались нападающий "шмелей" Роман Павлюченко и форвард "железнодорожников" Ари.
11 сентября футболисты вместе сыграли за команду Олега Романцева в матче звезд московского "Спартака", который был организован в честь десятилетия со дня открытия стадиона "Лукойл Арена".
Павлюченко: конфликт с Ари закончен, мы подружились
Бывший нападающий екатеринбургского "Урала" Роман Павлюченко заявил о завершении конфликта с бывшим форвардом московского "Локомотива" Ари.
Фото: ФК "Спартак"