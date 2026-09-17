Игрок "Балтики" поддержал Латышонка после матча с "Зенитом"

"Ошибки бывают у всех, это часть футбола. Мы все в команде друг за друга, никто не будет упрекать за такие моменты. Все прекрасно понимают, что это может случиться с каждым. Женя - отличный вратарь, он уже это доказал. Поэтому только слова поддержки, никаких претензий", - сказал Голенков Metaratings.
Вчера, 16 сентября, калининградская "Балтика" потерпела домашнее поражение от петербургского "Зенита" со счетом 2:3 в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги.
На 16-й минуте встречи голкипер хозяев Евгений Латышонок не смог отразить дальний удар нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, так как потерял равновесие и упал.