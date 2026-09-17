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Игрок "Балтики" поддержал Латышонка после матча с "Зенитом"

Футболист "Балтики" Егор Голенков высказался об игре Евгения Латышонка в матче против "Зенита".
Фото: ФК "Балтика"
Егор Голенков заявил, что Евгений Латышонок является отличным голкипером. Он отметил, что у команды нет претензий к вратарю.

"Ошибки бывают у всех, это часть футбола. Мы все в команде друг за друга, никто не будет упрекать за такие моменты. Все прекрасно понимают, что это может случиться с каждым. Женя - отличный вратарь, он уже это доказал. Поэтому только слова поддержки, никаких претензий", - сказал Голенков Metaratings.

Вчера, 16 сентября, калининградская "Балтика" потерпела домашнее поражение от петербургского "Зенита" со счетом 2:3 в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги.

На 16-й минуте встречи голкипер хозяев Евгений Латышонок не смог отразить дальний удар нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, так как потерял равновесие и упал.

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