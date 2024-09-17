"Без Глушенкова, конечно, игра через середину у "Зенита" не такая яркая. Раньше они как-то комбинировали, были обыгрыши - так что не хватает его заметно. Что касается Соболева, то я вообще не верю в него. Он тяжелый. И таким игрокам, как он, надо постоянно играть", - сказал Колыванов.
Александр Соболев перешел из московского "Спартака" в "Зенит" 30 августа, по информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Дебют 27-летнего форварда в официальных матчах состоялся 14 сентября в рамках 8-го тура, когда сине-бело-голубые играли против ЦСКА (1:0). Соболев вышел с первых минут, отыграл 60 минут, после чего его заменил Александр Ерохин. Результативными действиями нападающий не отметился.
После восьми туров петербургский "Зенит" набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей, "Локомотив" и "Краснодар", на два балла. В 9-м туре петербуржцы примут на своем поле воронежский "Факел", встреча состоится 21 сентября.
Источник: "РБ Спорт"
Колыванов: я вообще не верю в Соболева, он тяжелый. Таким игрокам надо постоянно играть
Бывший нападающий "Динамо" Игорь Колыванов высказался по поводу игры нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"