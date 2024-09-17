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"Ростов" хочет оспорить в ЭСК отмененный пенальти и незасчитанный гол в матче с "Краснодаром"

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"Ростов" обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой проверить два эпизода в матче 8-го тура РПЛ против "Краснодара" (0:2).
Фото: ФК "Краснодар"
На прошлой неделе, 14 сентября, ростовчане проиграли в гостях "Краснодару" со счетом 0:2. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым.

На 12-й минуте в ворота хозяев назначили пенальти, арбитр усмотрел игру рукой в штрафной, однако после просмотра эпизода на видеоповторе, одиннадцатиметровый решили не давать. На 29-й минуте главный арбитр отменил забитый мяч форварда "Ростова" Роналдо из-за фола в атаке.

Источник: "Матч ТВ"

Ростов Краснодар
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