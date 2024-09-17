На прошлой неделе, 14 сентября, ростовчане проиграли в гостях "Краснодару" со счетом 0:2. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым.
На 12-й минуте в ворота хозяев назначили пенальти, арбитр усмотрел игру рукой в штрафной, однако после просмотра эпизода на видеоповторе, одиннадцатиметровый решили не давать. На 29-й минуте главный арбитр отменил забитый мяч форварда "Ростова" Роналдо из-за фола в атаке.
Источник: "Матч ТВ"
"Ростов" хочет оспорить в ЭСК отмененный пенальти и незасчитанный гол в матче с "Краснодаром"
"Ростов" обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой проверить два эпизода в матче 8-го тура РПЛ против "Краснодара" (0:2).
Фото: ФК "Краснодар"