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Чемпион UFC: махачкалинское "Динамо" с инвестициями будет гораздо лучше "Анжи"

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Чемпион UFC, известный футбольный дагестанский болельщик Ислам Махачев выразил уверенность в успехе махачкалинского "Динамо" при должном финансировании.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Верю ли, что "Динамо" дорастет до уровня "Анжи"? Конечно! Будут такие же инвестиции в "Динамо" — команда будет гораздо лучше "Анжи", - приводит слова Махачева "РБ Спорт".

Махачкалинское "Динамо" в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге и вышло в Российскую Премьер-Лигу. В текущем сезоне бело-голубые после восьми туров набрали девять очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

Наивысшим достижением "Анжи" было третье место в чемпионате России и выход в финал Кубка России, которые были добыты в сезоне-2012/13.

Динамо Мх Анжи Ислам Махачев
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