"Верю ли, что "Динамо" дорастет до уровня "Анжи"? Конечно! Будут такие же инвестиции в "Динамо" — команда будет гораздо лучше "Анжи", - приводит слова Махачева "РБ Спорт".
Махачкалинское "Динамо" в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге и вышло в Российскую Премьер-Лигу. В текущем сезоне бело-голубые после восьми туров набрали девять очков и занимают девятое место в турнирной таблице.
Наивысшим достижением "Анжи" было третье место в чемпионате России и выход в финал Кубка России, которые были добыты в сезоне-2012/13.
Чемпион UFC: махачкалинское "Динамо" с инвестициями будет гораздо лучше "Анжи"
Чемпион UFC, известный футбольный дагестанский болельщик Ислам Махачев выразил уверенность в успехе махачкалинского "Динамо" при должном финансировании.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала