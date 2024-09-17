"Счастлив, что уже во второй игре за "Зенит" сделал голевую передачу. Конечно, хочется быстрее забить, но для меня самое главное, чтобы команда набрала три очка, а не вот эта голевая передача. Пусть забьет хоть Латышонок", - цитирует Соболева "Матч ТВ".
Сегодня, 17-го сентября, петербургский "Зенит" одержал победу над казанским "Рубином" в матче 4-го тура группового этапа Кубка России со счетом 2:0. Нападающий Александр Соболев появился на поле с первых минут и записал на свой счет голевую передачу на Густаво Мантуана, нападающий был заменен в перерыве - его место занял Лусиано Гонду.
Напомним, что Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" этим летом за 10 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х встречах за московский клуб во всех турнирах.
Соболев: для меня самое главное, чтобы команда набрала три очка, а не вот эта голевая передача
Нападающий "Зенита" Александр Соболев высказался о победе над "Рубином" в матче 4-го тура группового этапа Кубка России (2:0).
Фото: ФК "Зенит"