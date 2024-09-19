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Станкович - о победе над "Крыльями Советов": жаль, что пропустили, в этом отношении я придирчив

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Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович прокомментировал победу своей команды над самарским "Крыльями Советов" в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счётом 4:1.
Фото: ФК "Спартак"
"Действительно, я доволен ребятами, тем, как они играли, проводили этот матч, того, что касается ритма, ответственности, как бежали, действовали в единоборствах, все понравилось. Жаль, что мы пропустили гол, потому что я в этом отношении достаточно придирчив. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем выигрывать со счетом 3:0, матч так и закончится. В целом я доволен тем, как ребята провели этот матч", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".

19 сентября в Москве на стадионе "Лукойл Арена" прошёл матч 4-го тура группового этапа Пути Кубка России, в котором "Спартак" сыграл против самарских "Крыльев Советов". Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 4:1.

Москвичи набрали 9 очков и вышли на первое место в группе А. В следующем туре, который пройдёт 2 октября, "Спартак" в гостях сыграет против московского "Динамо". Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Спартак Деян Станкович Крылья Советов Кубок России
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