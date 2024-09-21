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Наставник "Акрона" Тедеев: я не слежу за "Краснодаром", но будет приятно обыграть их первыми в нынешнем сезоне РПЛ

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Заурбек Тедеев, главный тренер "Акрона", дал свой комментарий перед матчем 9-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Акрон"
- Мотивация побеждать есть всегда. Я не слежу за командой "Краснодара", первое или не первое поражение. В моей ситуации главное, чтобы мои игроки подошли к игре в оптимальном состоянии. Но будет, конечно, приятно, если мы обыграем "Краснодар" первыми в нынешнем сезоне МИР РПЛ, - цитирует главного тренера клуба из Тольятти "Матч ТВ".

Матч "Акрон" - "Краснодар" пройдет сегодня, 21 сентября, старт игры запланирован на 14:00 по столичному времени.

Новичок РПЛ "Акрон" в текущем сезоне в восьми турах набрал восемь очков и идет на 11-й строчке в таблице РПЛ. У "Краснодара" 18 баллов и вторая строчка в турнирной таблице.

Отметим, что "Краснодар" в этом сезоне РПЛ пока не потерпел ни одного поражения. "Быки" одержали пять побед и трижды сыграли вничью.

Заурбек Тедеев Акрон
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