- Мотивация побеждать есть всегда. Я не слежу за командой "Краснодара", первое или не первое поражение. В моей ситуации главное, чтобы мои игроки подошли к игре в оптимальном состоянии. Но будет, конечно, приятно, если мы обыграем "Краснодар" первыми в нынешнем сезоне МИР РПЛ, - цитирует главного тренера клуба из Тольятти "Матч ТВ".
Матч "Акрон" - "Краснодар" пройдет сегодня, 21 сентября, старт игры запланирован на 14:00 по столичному времени.
Новичок РПЛ "Акрон" в текущем сезоне в восьми турах набрал восемь очков и идет на 11-й строчке в таблице РПЛ. У "Краснодара" 18 баллов и вторая строчка в турнирной таблице.
Отметим, что "Краснодар" в этом сезоне РПЛ пока не потерпел ни одного поражения. "Быки" одержали пять побед и трижды сыграли вничью.
Наставник "Акрона" Тедеев: я не слежу за "Краснодаром", но будет приятно обыграть их первыми в нынешнем сезоне РПЛ
Заурбек Тедеев, главный тренер "Акрона", дал свой комментарий перед матчем 9-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Акрон"