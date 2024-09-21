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Кечинов: "Спартак" выглядит немного предпочтительнее "Динамо"

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Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче красно-белых с "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
"Есть определенные проблемы в каждой команде. Но если брать последние матчи между ними, то "Спартак" очень удачно играет с "Динамо". Да и на данный момент, на мой взгляд, "Спартак" выглядит немного предпочтительнее: и в физическом плане, и в плане взаимодействия между игроками впереди, и самое главное, в обороне, где красно-белые надежнее "Динамо", - цитирует Кечинова "СЭ".

Завтра, 22-го сентября, московский "Спартак" примет на своем поле "Динамо" в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После 8-ми сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 15 очков.

Подопечные Марцела Лички занимают четвертое место и имеют на одно набранное очко больше. Команды встречались между собой в текущем сезоне. В матче группового этапа Кубка России красно-белые на "Лукойл Арене" одержали разгромную победу со счетом 3:0 над бело-голубыми. Забитыми мячами отметились Манфред Угальде, Хесус Медина и Павел Маслов.

Валерий Кечинов Спартак Динамо
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