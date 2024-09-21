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Тренер "Краснодара" Мусаев - о победе над "Акроном": рабочая победа, мы сохраняли дисциплину все 90 минут

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу над тольяттинским "Акроном" (5:2) в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Акрон" хорошо готов физически, прессингует. Вышел Дзюба, цеплялся за мячи. Рабочая победа, мы сохраняли дисциплину все 90 минут, были недоработки, но в целом довольны отношением команды. Нужно продолжать так же", - сказал Мусаев.

В эту субботу, 21 сентября, "Краснодар" играл в гостях с "Акроном", матч завершился победой "быков" со счетом 5:2, по два мяча в составе гостей забили Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, ещё один гол на счету Никиты Кривцова. В составе тольяттинской команды отличились Стефан Лончар и Владимир Хубулов, оба поразили ворота с передачи Артема Дзюбы.

После победы над "Акроном" краснодарская команда вышла на первое место в таблице РПЛ. Петербургский "Зенит" имеет игру в запасе и в случае своей победы снова возглавит чемпионат.

Источник: "Матч ТВ"

Мурад Мусаев Краснодар Акрон
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