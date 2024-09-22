Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
14:15
ОренбургНе начат
Спартак
16:30
ДинамоНе начат
Ростов
16:30
Динамо МхНе начат
Нижний Новгород
19:00
ЛокомотивНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Манчестер Сити
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
15:00
ЛеганесНе начат
Атлетик
17:15
СельтаНе начат
Вильярреал
19:30
БарселонаНе начат
Райо Вальекано
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Монца
16:00
БолоньяНе начат
Рома
19:00
УдинезеНе начат
Интер
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
16:30
ВольфсбургНе начат
Штутгарт
18:30
Боруссия ДНе начат
Санкт-Паули
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
16:00
ГаврНе начат
Монпелье
18:00
ОсерНе начат
Анже
18:00
НантНе начат
Брест
18:00
ТулузаНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

Мостовой: "Локомотив" — команда сюрприз. Не думал, что он будет так высоко

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой поделился своим мнением о выступлении московского "Локомотива" в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" — команда сюрприз для меня. После первых туров не думал, что они будут так высоко, честно говорю. Ведь они потеряли Дзюбу, Глушенкова. Я команду в тройке не видел. Но я остаюсь при своих словах. Другое дело, что давайте посмотрим дальше, ведь почти треть чемпионата уже прошла", - приводит слова Мостового Legalbet.

Московский "Локомотив", сыграв в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 8 матчей, набрал 18 очков. Это на данный момент позволяет "железнодорожникам" занимать третье место. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 5 очков при наличии одного матча в запасе.

22 сентября "Локомотив" в матче 9-го тура чемпионата России на выезде сыграет с нижегородским "Пари НН". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.

Локомотив Александр Мостовой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится