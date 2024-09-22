"Локомотив" — команда сюрприз для меня. После первых туров не думал, что они будут так высоко, честно говорю. Ведь они потеряли Дзюбу, Глушенкова. Я команду в тройке не видел. Но я остаюсь при своих словах. Другое дело, что давайте посмотрим дальше, ведь почти треть чемпионата уже прошла", - приводит слова Мостового Legalbet.
Московский "Локомотив", сыграв в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 8 матчей, набрал 18 очков. Это на данный момент позволяет "железнодорожникам" занимать третье место. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 5 очков при наличии одного матча в запасе.
22 сентября "Локомотив" в матче 9-го тура чемпионата России на выезде сыграет с нижегородским "Пари НН". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.
Мостовой: "Локомотив" — команда сюрприз. Не думал, что он будет так высоко
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой поделился своим мнением о выступлении московского "Локомотива" в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"